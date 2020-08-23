عوائل فلسطينيين في العراق تناشد الكاظمي للكشف عن مصير ابنائها

2020/08/23 | 12:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت عدد من عوائل الفلسطينيين مناشدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للكشف عن مصير أبنائهم.وقالت العوائل في المناشدة التي تلقت (المستقلة) نسخة منها ان أبنائهم “مضى على اعتقالهم سنين طويلة ولا نعلم عنهم شيئا ولا عن أماكن وجودهم” .وأشاروا الى مراجعة دوائر ومراكز أمنية كثيرة و”لم نعثر لهم على أي أثر” .وخاطبت […]

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