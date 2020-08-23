الساعدي: العراق محاط بحزام ناري

2020/08/23 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في الاردن، ماجد الساعدي، الأحد، أن العراق مُحاط بحزام ناري متمثل بتأثره بحساسية العوامل الجيوسياسية المحيطة به.

وقال الساعدي، في تصريحات صحافية تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق محاط بحزام ناري، ناجم عن تاثير الدول المجاورة عليه، فضلاً عن المشكلات الداخلية المتراكمة منذ 17 عاماً، وهي تركة ثقيلة لحكومة مصطفى الكاظمي في ما يتعلق بملف الاقتصاد العراقي".

وأضاف قدمنا العديد من المقترحات الاقتصادية للحكومات العراقية السابقة لكن الاخيرة لم تتفاعل معها لانها أنشغلت "بنظام المحاصصة وتقاسم المناصب".

وأوضح الساعدي أن الاهتمام بإعادة المنظومة الامنية ضرورة ملحة لإعادة بناء الاقتصاد العراقي، لافتاً الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طرح مسألة اعادة بناء المنظومة الامنية مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وذكر، أن في ظل التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط وعدم قدرة العراق على تمويل مشروعات جديدة، فإن الحل يكمن في القطاع الخاص العراقي والأجنبي، الذي لن يعود إلا من خلال شركات النفط العملاقة.

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