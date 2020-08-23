تعلم شيئاً عن سيارتك .. ما هو شاصي السيارة؟

2020/08/23 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قد تكون لا تعلم ذلك، ولكن شاصي السيارة هو بمثابة هيكل الأساس في كل سيارة، حيث أنه هو الجزء الذي تركّب عليه كافة أجزاء السيارة الأخرى، واليوم سيعرفك موقع سترايف عليه عبر تفسير مبسّط.

تفسير مبسّط لشاصي السيارة

يعد شاصي السيارة هو الهيكل المعدني أو الإطار الذي يتم تركيب الهيكل الخارجي عليه، كما ويتضمن قطع التشغيل مثل العجلات وناقل الحركة، حيث يمكنك اعتباره العمود الفقري لأي سيارة، وهو المسؤول عن حمل كافة أجزاء السيارة.

يحمل الشاصي رقم خاص يدعى رقم الشاصي، وقد وُجد هذا الرقم كي تتمكن من تمييز سيارتك عن السيارات الأخرى المشابهة لها (مثل البصمة)، وهو يتكون من 17 رقماً وحرفاً، ويتواجد عادة في العمود المقابل لقفل غلق باب السائق من الداخل.

يميز رقم الشاصي سيارتك عن غيرها، فيُستخدم في تسجيلها وتأمينها، كما يسهل من عملية تحديدها بعد العثور عليها في حال تمت سرقتها.

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