الزراعة النيابية تطالب الحكومة بتحرك سريع لضمان تدفق المياه القادمة من إيران

2020/08/23 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان، مطالبة الحكومة بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من الأراضي الإيرانية.

وأكد رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح أن الخطر الذي سيلحق بالعراق سيما في مناطق الوسط والجنوب جراء انخفاض نسبة المياه القادمة من إيران، يتطلب تحركا سريعا من الحكومة عبر الجهات المعنية، لضمان حق العراق من المياه الداخلة الى انهره ومعرفة الاسباب التي دعت لتحويل مسارات هذه الأنهر، فيما شدد على أهمية تفعيل الجهد الحكومي مع تركيا وسوريا لضمان حصص العراق المائية.

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