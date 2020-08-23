خشان: عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية يحول دون المصادقة على نتائج الانتخابات

2020/08/23 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب المستقل باسم خشان إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، من دون حسم قانون المحكمة الاتحادية.

وأكد خشان في تصريح أن عدم حسم قانون المحكمة الاتحادية يحول دون المصادقة على نتائج الانتخابات وعضوية النواب الجدد كون عضوية النائب الجديد لن تكون شرعية دون مصادقة المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن البلاد تعيش في أسوأ حالاتها نتيجة عدم تطبيق القوانين بالشكل الصحيح.

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