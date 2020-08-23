ريزان شيخ دلير : فقرة الدوائر المتعددة ستمرر بحل وسطي يخدم الجميع 

2020/08/23 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير :" ان مجلس النواب عازم على تمرير القوانين والفقرات المتعلقة باجراء الانتخابات المبكرة دون تاخير ".وقالت شيخ دلير في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فقرة الدوائر المتعددة ستمرر وفق خطوات معينة "، مشيرة الى انه :" في السليمانية على سبيل المثال 18 مقعدا، تصبح وفق الفقرة الجديدة 7 دوائر انتخابية ".واضافت :" ان الفقرة المتعلقة بالدوائر المتعددة ستمرر وفق حد وسطي وعبر جدولة الدوائر المتعددة ، التي هي بحاجة الى اتفاقات سياسية تضمن حقوق المكونات في المناطق المتنازع عليها لضمان عدم تضررها".وصوت مجلس النواب في الرابع والعشرين من كانون الاول 2019 على تشريع قانون الانتخابات الجديد ،باعتماد نظام الدوائر المتعددة داخل المحافظة ، ومنح المقاعد للفائزين باعلى الاصوات على اساس الترشيح الفردي .ومن المقرر ان تجرى الانتخابات المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل./انتهى3

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