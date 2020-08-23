تسجيل / 148 / اصابة جديدة بكورونا في ديالى

2020/08/23 | 12:34 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل / 148/ اصابة جديدة بفايروس كورونا و / 135 / حالة شفاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تم تسجيل / 148 / اصابة جديدة بمرض كورونا مقابل / 135 / حالة شفاء ، اضافة الى تسجيل حالتي وفاة ، ليكون عدد المتوفين منذ ظهور المرض / 159 / " .واضاف ان اجمالي حالات الاصابات المؤكدة بمرض كورونا بلغت / 6139 / اصابة وحالات الشفاء / 5050 / حالة في عموم ديالى ./انتهى

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