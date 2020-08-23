تفاصيل انسحاب التحالف الدولي من قاعدة التاجي: قمنا بتسليم 347 مليون دولار

2020/08/23 | 12:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأصدر التحالف الدولي، بيانًا بشأن مغادرة قواته لقاعدة التاجي في العاصمة بغداد، فيما بين أنه سلم مواقع تدريبية متطورة بقيمة 347 مليون دولار.

قال التحالف الدولي إن إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق

قال التحالف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "قامت قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب بتسليم الموقع الذي تشغله قوات التحالف في معسكر التاجي في العراق إلى قوات الأمن العراقية في مراسم أقيمت في 23 آب/أغسطس 2020".

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وتابع "لقد تم تسليم الموقع المخصص الى قوات التحالف إلى الجانب العراقي، بفضل النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لهزيمة داعش، مما سمح للتحالف بتحويل تركيزه ودوره في العراق"، مضيفًا أن "إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة، طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق".من جانبه قال اللواء كينيث إيكمان، نائب قائد قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، إنه "يوم تاريخي حقًا..



فعلى مدى السنوات الست الماضية، كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدريب الجيش العراقي والقوات الجوية العراقية والقوات الخاصة".وأردف "لقد مكنت جهود التحالف العراقيين من إدارة البرنامج التدريبي بأنفسهم، من اليوم فصاعدًا، ستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولية الكاملة عن المرافق والبرامج في التاجي وستواصل تشغيل الموقع وإدارته و إجراء التدريبات كجزء من مهمة هزيمة الفلول المتبقية لداعش في العراق".أشار البيان إلى أنه تم "تدرب أكثر من 47,000 منتسبًا من قوات الأمن العراقية في معسكر التاجي على مهارات تشغيلية تشمل تكتيكات المشاة والرماية، وتخطيط العمليات والطب القتالي والتحليل الاستخباراتي، مما ساعد على تمكين القوات العراقية على أخذ المعركة الى داعش وحماية سيادة بلادهم".وبين "كان معسكر التاجي في السابق يضم ما يصل إلى 2,000 فرد من أعضاء التحالف، وقد تمت مغادرة غالبيتهم خلال صيف عام 2020، وشملت العناصر الرئيسية المتمركزة في معسكر التاجي على مر السنين كتيبة طائرات الهليكوبتر الإسبانية ومدربين عسكريين، من أستراليا وكندا وفنلندا وألمانيا والمجر وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والناتو".وجاء في البيان أيضًا أن "هذه المراسم تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 ، للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية إلى قوات الأمن العراقية كجزء من الشراكة بين قوات الأمن العراقية والتحالف العسكري الدولي المناهض لداعش".من جهته قال قال العميد الاسترالي، سيمون جونستون ، مدير الشؤون الإستراتيجية والتخطيط والتخمين في قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب والضابط الأسترالي الأقدم في التحالف "هذا هو النجاح الحقيقي.



إن نقل المواقع داخل القواعد كما هو الحال في التاجي هو جزء من خطة حملتنا لقوات الأمن العراقية لتأمين مستقبلهم والدفاع عن السيادة العراقية.



تظهر الجهود الهائلة التي تبذلها قوات الأمن، العراقية في التاجي الالتزام المشترك من قبل التحالف وأستراليا لضمان السلامة والأمن والاستقرار الشعب العراق".وتابع البيان "تم إجراء العديد من التحسينات على القاعدة العراقية مما جعلها موقع تدريب رئيسي للقوات المناهضة لداعش.



قام التحالف بتسليم ما يعادل مبلغ 347 مليون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق.



كانت هذه أعلى قيمة مادية بالدولار لأي من القواعد التي تم تسليمها.



تشمل تحسينات القاعدة وتجهيز المعدات تجديد المطارات والمدارج وملاجئ الطائرات المعيارية والمركبات وتجهيز أكثر من 90 مليون طلقة من الذخيرة".

قام التحالف الدولي بتسليم ما يعادل مبلغ 347 مليون دولار من معدات وأصول ومرافق في معسكر التاجي إلى حكومة العراق

واختتم البيان بالقول "ستغادر قوات التحالف المتبقية من التاجي بعد الانتهاء من نقل المعدات إلى قوات الأمن العراقية، في الأيام المقبلة".

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وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، تسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي من قوات التحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "قوات التحالف الدولي سلمت اليوم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية".

أضاف الخفاجي أن "الموقع كان يستخدم لتدريب وتجهيز وتأهيل الكوادر العراقية من قبل القوات الاسترالية والنيوزلندية والأمريكية"، مبينًا أن" الموقع سوف يخصص إلى القوات الأمنية العراقية لاستخدامه".

أشار إلى أنه "بعد اكتمال مهمة قوات التاحالف الدولي تم تسليم الموقع رقم 8 إلى القوات العراقية بحضور ممثل رئيس الوزراء الذي بدورة قام بتوقيع محضر الاستلام والتسليم".

وبخصوص تسليم بقية المواقع بيّن الخفاجي أن "هنالك جدول زمني لتسليمها".

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