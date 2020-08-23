تحذير بشأن تناول عصائر الفاكهة

2020/08/23 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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على الرغم من الفوائد العديدة التي تحتويها الفواكه على الانسان الا ان تحذيرات حديثة تفيد ان الانتظام على تناول عصائرها بشكل منتظم يتسبب بمشاكل صحية.

حيث نقل قناة العالم قول أخصائية الغدد الصماء، الدكتورة زهرة بافلوفا، أن "تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة يسبب مشكلات صحية"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة.

واوضحت بافلوفا إنه يتم إنتاج كوبا من عصير البرتقال المركز الطازج عن طريق عصر برتقالتين كبيرتين، مؤكدة أن "الإنسان لا يأكل هذه الكمية في وقت واحد، لذلك إذا تم المقارنة بين100 ملليلتر من هذا العصير و100 ميلليلتر من الكولا، سنرى أن نسبة السكر فيهما متماثلة تقريبا".

واكدت أن "عصير الفواكه الطازج عمليا لا يحتوي على الألياف الغذائية، التي تبطء امتصاص الغلوكوز والفركتوز، ولها تأثير إيجابي في نبيت الأمعاء"، محذرة من أن تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة، عاجلا أم آجلا سيؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو النقرس.

وتابعت إن "نتيجة تناول كوب من العصير الطازج نحصل فورا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة السهلة الهضم- الغلوكوز والفركتوز، وبالتالي نؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات والتمثيل الغذائي في الكبد".

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