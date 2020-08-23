النشوء الحتمي لتحالف عربي – إسرائيلي

2020/08/23 | 12:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الون بن مائير يرسي اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الأساس لتحالف عربي إسرائيلي مستقبلي كان يتطور بهدوء وراء الكواليس على مدى السنوات العديدة الماضية.أعتقد أنه خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا ، سيظهر مثل هذا التحالف وسيضم في النهاية تسع دول عربية: الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر ، […]

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