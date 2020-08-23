برج الساعة.. تراث عثماني فريد وسط العاصمة الألبانية تيرانا

2020/08/23 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعد برج الساعة وسط العاصمة الألبانية تيرانا أحد أبرز معالم المدينة، حيث بني قبل قرنين في العهد العثماني.

وتحتضن مدينة تيرانا تراثا ثقافيا غنيا، والعديد من المعالم التاريخية والمباني المميزة من فترات مختلفة، وهي تجذب الاهتمام باعتبارها مدينة تواكب الحداثة والتطور.

ومن بين هذه المعالم الأثرية من العهد العثماني مسجد أدهم باي، وبرج الساعة، وجسر طبقلار، والعديد من المنازل الفريدة، وجميعها تحت حماية الدولة.

وبحسب رئاسة بلدية تيرانا، فقد بدأت أعمال تشييد برج الساعة عام 1822 من طرف “حاجي أدهم باي”، وهو يقع بجانب مسجد أدهم باي الذي رمم من قبل الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا).

وانتهت أعمال بناء البرج في 1830 بمساهمة من أثرياء العاصمة تيرانا، حيث يبلغ طوله 30 مترا.

ومع أعمال ترميم البرج في 1928 ارتفع طوله إلى 35 مترا.

ورغم الترميم فإن البرج لا يزال يحافظ على هيكله الأصلي بالطراز العثماني مع بعض الاختلافات بعد الترميم، ومنها سقف وشرفة على طراز البندقية.

ومن داخل البرج هناك السلالم التي تصعد إلى الأعلى، وفي بداية بناء البرج تم تشييد هذه السلالم من الخشب، إلا أنها بدلت بسلالم حديدية في الفترات اللاحقة من أعمال الترميم.

وفي أعلى البرج وضعت 4 ساعات على الجهات الأربع من البرج.

وبالإضافة إلى قيمته التاريخية فإن برج الساعة يعد معلما مهما من الجانب السياحي، حيث يجذب أيضا انتباه السياح الأجانب في المدينة.

كما يظهر برج الساعة في شعار بلدية تيرانا.

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