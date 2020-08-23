زجاج جوريلا جلاس الجديد سيحمي شاشة هاتفك حتى عند السقوط

2020/08/23 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مؤخراً شركة جوريلا جلاس المعروفة بطبقات حمايتها القوية لشاشات الهواتف عن نسخة جديدة من طبقة الحماية الشهيرة الخاصة بها باسم Victus.

جرويلا جلاس الجديد ضد السقوط

سيمكن لطبقة الحماية الجديدة أن تحمي شاشة هاتفك من الكسر حتى عند السقوط من مسافة تصل إلى 2 متر تقريباً! أكيد مع دعم مقاومة الخدوش…

من المتوقع أن تصل النسخة الأحدث من زجاج جوريلا جلاس للأسواق قريباً، وهو ما يشمل هواتف آيفون 12 التي تستفيد من هذا النوع من طبقات الحماية، ولكن مع احتفاظ آبل بتعديلات سرية تجريها على الطبقة لتجعلها أكثر متانة حتى من مواصفات جوريلا ذاتها.

هذا ويذكر أن جوريلا جلاس تستخدم عملية تعرف باسم التليين، والتي تعتمد على تسخين وتبريد الزجاج لزيادة قوته، وذلك داخل أفران تتخطى درجة حرارتها 1100 درجة مئوية، وذلك قبل أن يمر الزجاج بعمليات تقوة كيميائية خاصة، قبل تسخينه مرة أخرى حتى 400 درجة مئوية.

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