2020/08/23 | 12:40 - المصدر: السومرية نيوز
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ادت التظاهرات التي خرجت لاصحاب عقود الكهرباء على طريق محمد القاسم الى انقطاع الطريق امام حركة السير وحدوث زخم مروري.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرات وقطع طريق محمد القاسم ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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