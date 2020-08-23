بالصور.. تظاهرات وقطع طريق محمد القاسم

2020/08/23 | 12:40 - المصدر: السومرية نيوز

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ادت التظاهرات التي خرجت لاصحاب عقود الكهرباء على طريق محمد القاسم الى انقطاع الطريق امام حركة السير وحدوث زخم مروري.

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