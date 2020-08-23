روسيا تسجل 4852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و73 وفاة خلال يوم واحد

2020/08/23 | 12:40 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4852 إصابة، فيما تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة.وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا، الصادرة اليوم الأحد، "ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى 956749 إصابة، وحصد فيروس كورنا أرواح 16383 شخصا حتى الآن".وغادر …

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