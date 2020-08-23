القوات الاميركية تنسحب من قاعدة التاجي شمالي بغداد

2020/08/23 | 12:40 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد انسحبت القوات الاميركية، اليوم الأحد، من قاعدة التاجي شمالي بغداد، فيما تم تسليمها للقوات المسلحة العراقية.وذكرت القوات في بيان، انه "تم تسليم الموقع المخصص الى (قوات التحالف) الى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق".وقال اللواء …

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