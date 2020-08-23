نائب عن الفتح: اتفاقات الكاظمي في واشنطن لا تصب في أمن واستقرار العراق

2020/08/23 | 12:40 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير تعيبان، ان الاتفاقات التي ابرمها الكاظمي خلال زيارته لواشنطن لاتصب في امن واستقرار العراق.وقال تعيبان، إن "موافقة الكاظمي على بقاء القوات الاميركية لثلاث سنوات اخرى في العراق ليس من صلاحياته ومخالفة للإرادة الشعبية والدستور العراقي".واشار الى ان "رئيس الوزراء ملزم باتفاقية سابقة وقرار نيابي …

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