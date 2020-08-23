قوات التحالف بقيادة أمريكا تنسحب من قاعدة التاجي العراقية

2020/08/23 | 12:42 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعدة التاجي (العراق) (رويترز) - قال شهود من رويترز إن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية.يأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأمريكيين بالعراق.وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أمريكية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.وتنشر الولايات المتحدة زهاء خمسة آلاف جندي في العراق وينشر التحالف 2500 آخرين.تغطية صحفية ماهر نزيه وثائر السوداني - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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