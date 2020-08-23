اعتقال زعيم طالباني في إقليم كابول

2020/08/23 | 12:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأحد أنه تم اعتقال الملا أختر، وهو أحد زعماء وحدة تابعة لحركة طالبان، خلال عملية مشتركة في إقليم كابول الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق عملية مشتركة في منطقة شاكاردارا في إقليم كابول وتم اعتقال الملا أختر.

وتابع البيان “لقد كان متورطاً في أنشطة إرهابية في منطقة شاكاردارا مؤخراً”.

وكان خمسة على الأقل من مسلحي طالبان قد قتلوا قبل أسبوع وأصيب اثنان آخران- من بينهم زعيم لطالبان- خلال عملية مشتركة لقوات الأمن بالمنطقة، حسب وزارة الدفاع الأفغانية.

وتم اعتقال 25 مسلحاً من بينهم ثلاثة من قياديي الحركة.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية “طالبان تشيع الخوف في المنطقة” مضيفة أن “القوات ستبقى في المنطقة للحفاظ على الأمن”.

وأضافت الوزارة “لقد صادرات القوات أيضاً أسلحة خلال العملية”.

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