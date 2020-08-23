بعد تكفلها بعلاجه.. زوجة عادل محسن: موقف وزارة النفط ''اعلامي فقط'' لهذه الاسباب

2020/08/23 | 12:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت، سلامة الحسن، زوجة الشاعر عادل محسن، الاحد، ان تكفل وزارة النفط بعلاج زوجها، موضوع "اعلامي لا اكثر"، مبينة ان تزويد الوزارة بوصولات العلاج لا تليق بعائلة الشاعر.

وقالت الحسن، في توضيح نشرته اليوم (23 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الوزارة طلبت منا تزويدهم بالوصولات الخاصة بالعلاج لكي يتم صرف مبالغها، ونحن لم ولن نرسل الوصولات".

واضافت: "اعتقد لا تليق بنا جمع الوصولات..



أسألكم بالله جميعا عندما تذهبون إلى المختبر أو الصيدلية أو معاينة الطبيب هل يزودوكم بوصولات".

وتابعت: "المفروض من يعلن أنه تكفل بالعلاج لايطالب بهذه الأشياء ويقدم الدعم دون شروط، الموضوع اعلامي لا أكثر ولحد الان لم يصل من الوزارة اي شيء".

و اوعز وزير النفط احسان عبد الجبار، الاربعاء الماضي، الى اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي والقوات الامنية في الوزارة بالتكفل بعلاج الشاعر عادل محسن.

وأظهر مقطع مصور الشاعر عادل محسن، يوم امس، وهو على فراش المرض، فيما وجه مرافق له دعوة إلى محبيه وجمهوره.

وبين المقطع، الشاعر الذي لم يتمكن من الحديث خلاله، حيث تولى تلك المهمة أحد الاشخاص الذي كان بقربه، ونقل تحيات الشاعر لجمهوره واعتذاره لعدم الرد على الاتصالات التي ترده ورسائل الاطمئنان.



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