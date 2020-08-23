ستة لاعبين هولنديين على رادار كومان في برشلونة

2020/08/23 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يبدو المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني رونالد كومان مهتمًا بالفعل بإحياء التجربة الهولندية للبلوجرانا والتي شهدها النصف الأخير من تسعينات القرن الماضي، إذ دخل على راداره 6 لاعبيين هولنديين يفكر في التعاقد معهم هذا الصيف.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كومان، الذي جاء إلى برشلونة من أجل قيادة عملية الإحلال والتجديد في الفريق، يرغب في التعاقد مع بعض اللاعبين الذين عمل معهم في بلاده هولندا، وتحديدًا 6 نجوم.

ويأتي الاسم الأول على قائمة كومان ليكون نجم وسط نادي أياكس دوني فان دي بيك، الذي ارتبط في الفترات السابقة بالانتقال إلى ريال مدريد، إلا أن المدير الفني الجديد للفريق الكتالوني يأمل في تحويل وجهته إلى كامب نو، أما الاسم الثاني فهو نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم، والذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف العام القادم، وينضم للقائمة لاعب آخر ينتهي عقده مع فريقه الصيف القادم هو مارتن دي روون، نجم أتالانتا الإيطالي، وفي حال نجاح كومان في إتمام الصفقات الثلاثة، فإنه سيعيد استنساخ خط وسط المنتخب الهولندي في برشلونة في ظل تواجد فرينكي دي يونج مع الفريق الإسباني بالفعل.

ولا تتوقف عملية البحث عن الهولنديين على خط الوسط، إذ ورغم اهتمام برشلونة المستمر بمهاجم إنتر ميلان الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلا أن قائد هجوم منتخب هولندا ونادي ليون الفرنسي ممفيس ديباي يدخل كذلك على رادار كومان، خاصة في ظل انتهاء عقده بدوره مع ناديه في صيف العام القادم، فيما لا يخرج أيضًا كل من دونيل مالين، مهاجم إيندهوفن، وستيفن بيرجوين، جناح توتنهام، من حسابات كومان، رغم الصعوبة الكبيرة في ضم أي منهم في ظل ارتباط الأول بعقد مع ناديه حتى 2024، وانتقال الثاني مؤخرًا إلى السبيرز.

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