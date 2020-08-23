نائبة تعلن انسحابها من تحالف

2020/08/23 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأعلنت عضو مجلس النواب، ناهدة الدايني، اليوم الاحد، انسحابها من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر.وقالت الدايني في بيان " اعلن انسحابي من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي..



سأبقى نائب مستقل في البرلمان دون الانضمام او حسابي على اي كتلة سياسية وسابقى نائباً أمثل العراقيين واهلي في ديالى ونائب مستقل عن محافظة ديالى".وتابعت "سأوضح اسباب الانسحاب والتي كانت من بداية دخولي للمشروع قسم منها يخص منهج المشروع واستحقاق ديالى وقسم اخر وحدة القرار داخل الكتلة.وبينت ان: المشروع العربي قد حصل على المركز الاول في انتخابات ٢٠١٨ وبعدد ٣ نواب ولولا الوضع الامني كان قد حصل على اكثر من ذلك".واكدت الدايني انها "واجهت في هذه الدورة ضغوطًا كبيرة حرمتها من تحقيق أهداف ناخبيها بسبب الصراعات بين الزعامات السنية وقادة الكتل وانعكس هذا الصراع على النواب وتقديمهم الخدمات ومواقفهم داخل محافظاتهم.وعاهدت اهلها في ديالى بانها "ستبقى على العهد معهم وستقدم كل ما تستطيع من خلال الفترة المتبقية لمجلس النواب العراقي".

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