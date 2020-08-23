بالصور.. تظاهرات الأجور والعقود تقطع سريع محمد القاسم وسط بغداد

2020/08/23 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تظاهر العشرات من موظفي العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، قبالة وزارة المالية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من موظفي العقود والأجور اليومية في وزارة الكهرباء، تظاهروا على طريق محمد القاسم في بغداد قبالة وزارة المالية وقطعوا الطريق للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم".

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