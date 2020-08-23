معالي وزير الكهرباء المحترم ..شكر وتقدير لجهود صيانة حي الميكانيك

2020/08/23 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب جهود مشكورة بذلها العاملون في مركز صيانة الميكانيك التابعة لكهرباء جنوبي بغداد ، من خلال المسؤول عن الورشة ، وهو حديث العهد بالمسؤولية ، السيد باسم الكرغولي والفني الأقدم المتعاون على الدوام السيد حميد هندي ( أبو مصطفى) والمدير الفني الاقدم شوكت ابراهيم (أبو محمد) ، والمهندس علي شوكت ومن معهم في وجبة […]

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