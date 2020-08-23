الجبوري يجدد مطالبته باعتماد المعدل التراكمي لطلبة السادس الاعدادي

2020/08/23 | 12:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري مطالبته لرئيس الوزراء ووزير التربية باعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة (السادس الاعدادي بكل فروعه) مع عشر درجات وجعل مسألة أداء الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة.وجاء ذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الى “أرقام مرعبة”، مؤكداً ان إجراء الامتحانات بشكل قسري وإجبار […]

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