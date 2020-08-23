رئيس فنزويلا شيد بفكرة شراء صواريخ إيرانية

2020/08/23 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أشار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أن دراسة شراء صواريخ من إيران ستكون “فكرة جيدة”.ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح لرئيس كولومبيا قال فيه إن فنزويلا تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.وقال مادورو في اجتماع للحكومه بثه التلفزيون: “لم يخطر ببالي ولا ببالنا”.ووجه وزير الدفاع فلاديمير بادرينو […]

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