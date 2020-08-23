منحة المانية للطلبة الكسالى

2020/08/23 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أحدثت جامعة ألمانية مفاجأة كبرى بعدما أعلنت عن تخصيص منحة مالية للـ”كسالى” في حال أقنعُوا بأنهم لن ينجزُوا شيئا، وهو أمرٌ وصف بالغريب.وأعلنت جامعة “الفنون الجميلة” الألمانية في مدينة هامبورغ عن منحة من 1600 يورو لمن يريد أن يتقدم في كافة أرجاء البلاد.وقالت على المتقدمين لهذه المنحة بتحديد مجالات “الكسل” التي يبدعون فيها […]

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