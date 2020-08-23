2020/08/23 | 12:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب تركماني يحذر من توسيع الفجوة بين مكونات كركوك ويقدم مقترحا للكاظمي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب تركماني يحذر من توسيع الفجوة بين مكونات كركوك ويقدم مقترحا للكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).