نهائي دوري الابطال.. ليفاندوفسكي على موعد مع تحطيم رقمين قياسيين

2020/08/23 | 12:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الألماني، مساء اليوم الأحد، في قمة منتظرة بين الفريقين، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "دا لوز" في العاصمة البرتغالية "لشبونة".





وستكون مباراة خاصة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، والذي يسعى لتحطيم رقمين قياسيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

حال تتويج بايرن ميونخ باللقب، سينهي ليفاندوفسكي جميع المسابقات التي توج بها فريقه الألماني كهداف وهو ما فعله أسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف في الفترة التي قضاها في أياكس أمستردام.

وسبق أن حقق كرويف ثلاثية مع أياكس في موسم 1971-1972، وكان النجم الكبير هداف البطولات الثلاثة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كرويف كان هدافا للدوري الهولندي بـ25 هدفا، وكأس هولندا بـ3 أهداف وكأس أوروبا بـ5 أهداف في موسم الثلاثية، وهذا الأمر يستطيع ليفاندوفسكي معادلته، إذا فاز فريقه على سان جيرمان.

وأوضحت أن ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني بـ31 هدفا وكأس ألمانيا بـ6 أهداف، ويتصدر هدافي دوري أبطال أوروبا بـ15 هدفا.

بينما الرقم الثاني خاص بمهاجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، الذي يمتلك أفضل سجل تهديفي بالبطولة برصيد 17 هدفا ويتبقى فقط هدفان أمام ليفاندوفسكي ليعادله وثلاثة أهداف لكسر رقمه القياسي إذا استطاع تسجيلها في شباك باريس سان جيرمان.

محمد المرسومي

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