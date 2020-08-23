سميرة سعيد تتطلع لغد افضل ..في إطلالة جديدة

2020/08/23 | 12:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الفنانة سميرة سعيد عن إطلالتها الجديدة بشعر طبيعي.نشرت سميرة سعيد مجموعة من الصور ظهرت بشعر فاتح، وعلقت كاتبة: أتطلع دائماً معكم لغد أفضل..وأهدأ..في زمن كاد الخوف ان يبدد أحلامنا.‎ آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية هليلة من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس.من ناحية […]

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