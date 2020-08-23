حراك “غريب” بملف الرواتب.. الرافدين يورد جملة في بيان جديد قد يتعلق بـ”توجيهات” البنك المركزي بإيقاف الصرف

2020/08/23 | 12:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

لليوم الثاني على التوالي، يعلن مصرف الرافدين استمراره بتوزيع وصرف رواتب موظفي بعض الوزارات والمؤسسات، في خطوة غريبة تتعارض مع توجيهات البنك المركزي بإيقاف صرف الرواتب، الأمر الذي يبدو أنه قد دفع الرافدين لتقديم “مبرر” لصرف الرواتب عكس توجيهات البنك المركزي، عندما اورد جملة تحدث من خلالها عن “سياق صرف الرواتب”.

وأعلن مصرف الرافدين اليوم الأحد، عن استمراره في توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر اب عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.

وأشار المصرف الى ان “صرف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد المالي لكل دائرة الى المصرف”، فيما يأتي هذا التوضيح ربما في سياق تفسير وتبرير استمرار الصرف ومعارضة توجيهات البنك المركزي.

ويوم أمس أعلن مصرف الرافدين أيضًا صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني، حيث جاء هذا الاعلان بعد 4 ايام من توجيه البنك المركزي بإيقاف الصرف حتى موافقة وزارة المالية في كتاب ارسله البنك المركزي الى المصارف كافة بتاريخ 18 اب الجاري.

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