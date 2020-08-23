قتل 51 مصلياً.. قرار تاريخي مرتقب بحق ’سفاح المساجد’ في نيوزيلندا

2020/08/23 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يتوقع متابعون لمحاكمة منفذ هجوم مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا أن تصدر المحكمة حكما بالسجن المؤبد في حق برينتون تارانت، الذي قتل 51 مسلما، في مجزرة صدمت العالم في 15 مارس 2019.



وتنطلق غدا الإثنين جلسات الاستماع المتعلقة بالحكم على تارانت الذي ارتكب مذبحة مسجدي كرايستشيرش.

وقتل تارانت، مصلين كانوا في انتظار أداء صلاة الجمعة، وعمد إلى بث جريمته مباشرة على موقع فيسبوك.

وعند بداية محاكمته، أقر تارنت بالذنب وارتكاب عمل إرهابي، وهو ما قد يكلفه السجن المؤبد دون إمكانية لإطلاق سراحه على الإطلاق، وهو قرار تاريخي لم يسبق أن صدر مثله في حق أي مواطن نيوزيلندي، بحسب وكالة اسوشيتد برس الاسترالية.

وشهر مارس المنصرم، عقدت المحاكمة العليا في كرايست تشيرش جلسة استماع أولية لدراسة طلب الاسترالي برينتون تارانت لنقل محاكمته من هذه المدينة الواقعة في جنوب الجزيرة النائية.

لكنّ القاضي كاميرون ماندير أعلن في بداية المداولات أنّ الدفاع قرر عدم المضي قدما في طلب نقل المحاكمة الذي تم تقديمه أساسا في اغسطس.



ولم يقدم الدفاع سببا لقرار تارانت التراجع عن طلبه.

واعتبر الأسترالي البالغ 28 عاما أنه غير مذنب بعد أن وجه القضاء إليه 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بالشروع في قتل والضلوع في عمل إرهابي.

ويقبع تارانت في سجن يخضع لأقصى درجات الحراسة في أوكلاند، بانتظار صدور قرار المحكمة.

ومثل تارانت، الذي يتبنى فكرة تفوق العرق الأبيض، أمام المحكمة في وقت سابق من هذه السنة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في أوكلاند، لكنّ مراسلي وسائل الإعلام مُنعوا من تصويره.

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