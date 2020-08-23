2020/08/23 | 13:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي لفايروس كورونا في كردستان خلال الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي لفايروس كورونا في كردستان خلال الاسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).