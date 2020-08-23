العملاق البافاري يصطدم بأغنياء باريس في نهائي الاحلام

2020/08/23 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دولية يستقبل ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الأحد، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.العملاق البافاري أطاح ببرشلونة من ربع النهائي بعد فوز ساحق بنتيجة (8-2)، ثم تغلب على أولمبيك ليون الفرنسي (3-0)، أما أبناء العاصمة الفرنسية فقد حققوا فوزاً في الدقائق الأخيرة أمام أتلانتا بنتيجة (2-1) بربع النهائي، وأقصوا لايبزيج الألماني بالفوز عليه(3-0).ويعد هذا النهائي الأول الذي يخوضه باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، أما بايرن ميونخ فيخوض النهائي رقم 11، وقد سبق وتوج باللقب 5 مرات، آخرها في عام 2013.موعد المباراةتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

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