تقرير: العاطلون عن العمل في أميركا يعيشون على 200 دولار اسبوعيا 

2020/08/23 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لشبكة سي أن أن الامريكية ، الاحد، أنه وبعد انتهاء صلاحية الملحق الفيدرالي لرواتب معونة البطالة الامريكية التي بلغت 600 دولار اسبوعيا فان على عشرات الالاف من العاطلين بسبب جائحة كورونا العيش على مبلغ 200 دولار اسبوعيا في بعض الولايات .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ومع استحقاق الايجارات لشهر ايلول القادم يامل العاطلون في ان يتحرك المشرعون قريبًا على الرغم من أن الكونغرس قد لا يتولى تمديد دعم إعانة البطالة حتى الشهر المقبل”.وقال احد العاطلين ويدعى كارول ” الجميع يتظاهرون انهم يهتمون بنا لكن في الواقع لايوجد شيء ملموس ، فليسوا هم الذين يواجهون صعوبة الحياة هنا مع البطالة هل يجب أن أشتري البقالة أم يجب أن أستثمر 200 دولار هذا الأسبوع في إيجاري؟ “، مضيفا أن ” رسالتي للكونغرس واضحة ضع نفسك في موقفنا وافعل شيئًا ما”.



بحسب قوله .واوضح التقرير أن ” الكونغرس منقسم بشدة فيما يتعلق بـ 28 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة ، فقد انهى جلسته الشهرية في واشنطن دون أي اتفاق، حيث يريد الديمقراطيون الاستمرار في زيادة 600 دولار حتى أوائل العام المقبل ، بينما اقترح الجمهوريون خفض التعزيز إلى 200 دولار لمدة شهرين على الأقل”.واشار التقرير الى أن ” الملايين من الأمريكيين العاطلين يحاولون الآن دفع تكاليف السكن ، وطرح الطعام على الطاولة ، ودفع نفقات أخرى فقط على إعانات البطالة الحكومية دون ان تكفي لهم “.



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