اختراق “غوغل درايف” قد يكون “أخطر” في الأيام المقبلة

2020/08/23 | 13:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الاختراق الذي تعرض له تطبيق “غوغل درايف” للتخزين السحابي الأيام الماضية، قد يكون أخطر بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد خبراء الأمن السيبراني، بحسب موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن الهاكرز الذين اخترقوا “غوغل درايف” ربما وضعوا برمجيات خبيثة “غير مرئية” في خدمة التخزين السحابي.

ويرجح الخبراء ظهور خطورة تلك البرمجيات خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤثر على عدد كبير من البيانات السرية التي يخزنها مستخدمي “غوغل” عبر خدمة التخزين السحابي.

وتكمن خطورة ذلك الأمر أن كافة البرمجيات لاصطياد البرمجيات الخبيثة، لن تتمكن من إيجادها لأنها دخلت ضمن البرامج الشرعية للخدمة السحابية، فلن يتمكن “غوغل كروم” من العثور عليها أو أي من برمجيات مكافحة الفيروسات.

ومن المتوقع أن تطلق “غوغل” تحديث لتطبيقها للتخزين السحابي، تخرج فيه تلك البرمجية الخبيثة من تطبيقها.



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