محذرة من ''خطوة متهورة''.. الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشأن امتحانات السادس الإعدادي

2020/08/23 | 13:14 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

جددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاحد، مطالبتها لرئيس الوزراء ووزير التربية باعتماد المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة (السادس الاعدادي بكل فروعه) مع عشر درجات، وجعل مسألة أداء الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة، مؤكدة ان إجراء الامتحانات بشكل قسري في قاعات مغلقة هو "خطوة كارثية" لم تقدم عليها أية دولة.

وقال رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، في بيان له، اليوم (23 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تجاوزت أربعة آلاف إصابة (يوميا) وقد تصل الى خمسة آلاف، علما بأن الأرقام المعلنة تمثل الحالات المسجلة رسميا ولاتشمل المصابين الذين لم يراجعوا المستشفيات واكتفوا بحجر أنفسهم في منازلهم، وبالتالي فإن إجبار طلبة السادس الإعدادي على إجراء الامتحانات حاليا لا يختلف عن زج قسرا الشباب في الحروب، علما بأن الخطورة لاتشمل فقط الطلبة، بل تشمل عوائلهم وجيرانهم لأنهم سينقلون العدوى الى مجتمعهم، فهل الامتحانات أهم أم سلامة الشعب؟ ".

وأضاف:" نأمل ان يتم احتساب المعدل التراكمي كدرجة نهائية لطلبة السادس الاعدادي بكل فروعه مع عشر درجات، وجعل مسألة تأدية أو عدم تأدية الامتحانات العامة اختيارية من قبل أولياء أمور الطلبة لكي لانظلم الطلبة الراغبين بتحسين المعدل، فإجبار الطلبة على أداء الامتحانات في هذا الظرف الخطير هو خطوة متهورة وغير مدروسة وتتحمل حكومة السيد الكاظمي كافة تداعياتها السلبية لاحقا".

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