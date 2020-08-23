ديالى تعلن انقاذ ثالث أكبر حوض زراعي من موجة عطش قاتلة استمرت 3 أشهر

2020/08/23 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الأحد (23 آب 2020)، انقاذ ثالث أكبر حوض زراعي في المحافظة من موجة عطش قاتلة استمرت 3 أشهر متتالية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملاكات الموارد المائية في ديالى نجحت من خلال جهود استثنائية في ايصال المياه إلى قرى حوض الندا شرقي مندلي والذي يعد ثالث أكبر حوض زراعي في المحافظة ويضم أكثر من 20 قرية مترامية تضم قرابة 8 الاف نسمة بعد موجة عطش قاتلة استمرت 3 أشهر متتالية".

وأضاف، أن "ايصال المياه للقرى لم يكن مهمة يسيرة بسبب التجاوزات وحاجة الجدول المائي إلى الكري والتطهير لمسافات طويلة، لافتا الى أن هناك خطة اضافية ستنطلق قريبا لكري وتطهير مساحات طويلة من الجدول المائي من أجل خلق مرونة عالية في تدفق المياه صوب قرى الندا وبقية المقاطعات القريبة منها لتفادي تكرار موجة العطش الحادة التي هددت بحركة نزوح جماعية للأهالي بسبب عدم القدرة على توفير بدائل".

ويعد حوض الندا ثالث أكبر حوض زراعي في ديالى ويتميز بزراعة محصول الحنطة وبقية المحاصيل الاخرى ويعتمد الأهالي بنسبة 70% على الزراعة وتربية الحيوانات.

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