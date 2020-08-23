عضو بالديمقراطي يتهم جهات داخلية وخارجية بالتخطيط لاستهداف الأحزاب ونشر الفوضى في كردستان

2020/08/23 | 13:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، الأحد، (23 آب، 2020)، جهات سياسية داخلية وخارجية بحرق مقرات الاحزاب الكردية لنشر الفوضى في إقليم كردستان.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حزب الجيل الجديد وزعيمه شاسوار عبد الواحد وبتحريك داخلي وخارجي يريدون نشر الفوضى إلى إقليم كردستان المستقر، عبر استغلال معاناة المواطنين".

وأضاف، أن "حرق المقرات الحزبية والحكومية لا يعبر إلا عن الفوضى التي يريدون تعميمها على مدن إقليم كردستان"، مبيناً أن حزبه "يقف مع مطالب المتظاهرين ويعد التظاهر حقاً دستورياً وقانونياً، ولكن بشروط معينة دون أن تمس الوضع العام".

وتابع شعبان أنه "لا يمكن أن ننكر سوء الوضع الاقتصادي لمواطني كردستان، لكن حكومة الإقليم تعمل بكل جهودها لإصلاح الأوضاع وإنهاء معاناة المواطنين وخاصة في قضية توزيع الرواتب".

وكان مصدر أمني من محافظة السليمانية، افاد أمس السبت، (22 آب، 2020)، بإصابة 7 اشخاص إثر مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، بعد قيامهم بأحراق مقر قائممقامية كلار في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "7 اشخاص اصيبوا في مواجهات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، بعد قيامهم بإضرام النيران في مقر قائممقامية كلار في السليمانية".

واضاف أن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين"، مبينا أن "المتظاهرين طردوا رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد من التظاهرة ورشقوه بالحجارة".

من جهة اخرى اشار المصدر إلى أن "قوات الاسايش في محافظة دهوك اغلفت المحلات في شيلادزي بدهوك لمنع المواطنين من التظاهر".

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