الحشد الشعبي يكشف عن ارتفاع التعاون الامني في المناطق المحررة بنسبة 80%

2020/08/23 | 13:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشف مسؤول العلاقات في محور الشمال بالحشد الشعبي علي الحسيني، الاحد، أن معدل التعاون الامني في المناطق المحررة لثلاث محافظات ارتفاع الى 80%.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اهالي المناطق المحررة لديهم ثقة كبيرة في الحشد الشعبي ما فسح المجال امام تعاون معلوماتي غاية في الاهمية من خلال الاداء بتفاصيل عن تحركات مشبوهة او عناصر مطلوبة في بعض امناطق ما اتاح التصدي المبكر لهم واحباط محاولاتهم في تعكير صفو الامن والاستقرار”.واضاف الحسيني، أن “مستوى التعاون المعلوماتي في المناطق المحررة في محافظات( ديالى- كركوك- صلاح الدين) ارتفع الى 80% وهي نسبة تاتي من ثقة الاهالي بالحشد الشعبي”.وأوضح، أن “اثنين من ارهابيي داعش حاولت التسلل الى محيط مطار كركوك قبل نحو اسبوع فتم التصدي له من قبل الاهالي وقتل احدهما فيما تم الابلاغ عن الاخر وتم قتله بعد مناوشات معه من قبل الحشد الشعبي والتشكيلات الساندة”.



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