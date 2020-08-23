شاهد: حمامات عمومية بزجاج شفاف في شوارع اليابان.. تحدٍ تقني “يتدارك” خصوصية الفرد في اللحظة الأخيرة

2020/08/23 | 13:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في سياق التقنيات المبهرة التي تصدرها اليابان بين الحين والاخر، تظهر تقنية جديدة تلاعبًا بالقدرات بطريقة بناء مراحيض عمومية بزجاج شفاف تبدو وكأنها تجعل الخصوصية متاحة للعرض في الشوارع، إلا أن تقنية مفاجئة تمنع حدوث ذلك في آخر لحظة.

ودخلت مراحيض عمومية الخدمة في عدد من الحدائق العامة في طوكيو، ولكن هذه المراحيض الشفافة يمكن لأي شخص في الخارج رؤية ما يحدث في الداخل، قبل ان تتفاجئ بالتقنية التي تتدارك الأمر باللحظات الأخيرة.

الزجاج الذكي المصنوع منه جدران هذه المراحيض الملونة يصبح قاتم فور اغلاق الباب بعد دخول الشخص للحمام، ما يمنع رؤية من في الداخل عندما يكون شخص ما بداخله.

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