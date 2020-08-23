2020/08/23 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

روت هيئة الطيران المدني الإيراني تورج دهقاني زنغنه، تفاصيل اللحظات الأولى التي حدثت في الطائرة الأوكرانية المنكوبة بعد انفجار الصاروخ الأول وما تلاها من وقائع بعد انفجار الصاروخ الثاني.



وقال زنغنة، اليوم الأحد (23 اب 2020)، إن "تسجيل الصوت في قمرة القيادة توقف بعد 19 ثانية من انفجار الصاروخ الأول، ووصول الصاروخ الثاني إلى جوار الطائرة بعد 25 ثانية على الأقل، وليس هناك أي معلومات في الصندوق الأسود حول أداء الصاروخ الثاني وآثاره على الطائرة".

وأوضح أن انفجار الصاروخ الأول أحدث أضرارا جسيمة بالطائرة واصطدامه بها إدى إلى انقطاع FDR و CVR خلال 19 ثانية..



ولكن أداء وحديث وردة فعل طاقم الطائرة تشير إلى سلامته جسديا بعد انفجار الصاروخ الأول".

وأكد رئيس هيئة الطيران أن قراءة بيانات الصندوقين الأسودين تمت تحت مسؤولية هيئة الطيران المدني الإيراني بمساعدة تقنية من فرنسا، منوها بأن عملية قراءة البيانات حضرها ممثلون من أمريكا، الدولة المصنعة للطائرة، ومن أوكرانيا وفرنسا، بالإضافة إلى كندا وبريطانيا والسويد.

وتابع قائلا: "قراءة بيانات الصندوقين الأسودين تمت بشكل جيد ومن دون أي مشكلات تقنية..



نشكر فرنسا على تقبلها تقديم المساعدة التقنية في قراءة الصندوقين الأسودين..



معلومات الصندوقين الأسودين باتت بحوزة ممثلي الدول ذات الصلة بالطائرة"

وقال زنغنة إن تحليل بيانات الصندوقين الأسودين تم بهدف تجنب أحداث مشابهة مستقبلا، داعيا إلى عدم توظيف هذا الحادث لأغراض سياسية.

وشدد لكافة شركات الطيران التي تجنبت عبور الأجواء الإيرانية بعد الحادث أن سماء إيران ستكون آمنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تكشف تفاصيل ماحدث داخل الطائرة الأوكرانية لحظة إصابتها بالصاروخ) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تكشف تفاصيل ماحدث داخل الطائرة الأوكرانية لحظة إصابتها بالصاروخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).