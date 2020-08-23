بالصور .. إخماد حريق في كرفان تابع للعتبة العباسية وسط كربلاء

2020/08/23 | 13:30 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أخمدت فرق الدفاع المدني، حريقاً في كرفان تابع لإدارة العتبة العباسية وسط مدينة كربلاء.





وذكر بيان للدفاع المدني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني في كربلاء، أخمدت حادث حريق اندلع في كرفان مشيد من {السندويج بنل} متخذ غرفة ادارة تابع الى العتبة العباسية في منطقة باب الخان وسط المدينة القديمة".

وأضاف "تمكنت مفارزنا في مركز باب بغداد بأمرة النقيب فراس صادق مهدي من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وأداء مميز حال دون توسع النيران وانتشارها إلى البنايات والمحلات التجارية المجاورة وبدون اي أضرار بشرية" مشيراً الى، أن "سبب الحادث يحدد من قبل الأدلة الجنائية".

عمار المسعودي

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