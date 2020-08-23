لجنة الزراعة تطالب الحكومة لضمان تدفق مستمر للمياه من ايران

2020/08/23 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية بتحرك حكومي سريع لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقته المستقلة , إن “وزارة الموارد المائية اعربت عن الضرر الكبير الذي سيصيب العراق وخاصة وسطه وجنوبه من انخفاض مناسيب نهري الزاب وسيروان من الاراضي الايرانية للبلاد”.واضاف الشمري ان “الضرر […]

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