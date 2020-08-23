2020/08/23 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … خاطب السياسي العراقي مثال الالوسي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالباً إياه بضرب رؤوس الافعى الولائية.وقال الالوسي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” ، “دولة الكاظمي المحترم، بؤر الجريمة ومستنقع الدولة العميقة منها في بغداد وفي الخضراء وفِي قصرك الجمهوري”.وأضاف “بالقانون وبحق دماء الأبرياء وحقوق العراقيين أضرب هالكي العراق ورؤوس الأفعى الولائية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مثال الالوسي يدعو الكاظمي لضرب رؤوس "الافعى الولائية" first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مثال الالوسي يدعو الكاظمي لضرب رؤوس “الافعى الولائية”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مثال الالوسي يدعو الكاظمي لضرب رؤوس “الافعى الولائية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).