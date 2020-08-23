2020/08/23 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..شهدت صفقة انتقال نجم القوة الجوية محمد قاسم الى نادي الشرطة، تطوراً جديداً اليوم الاحد.

وقال الأمين المالي لنادي القوة الجوية هيثم كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي القوة الجوية، قدمت كتاباً الى الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشان صفقة انتقال محمد قاسم من القوة الجوية الى الشرطة”.

وأضاف ان “الكتاب يؤكد شراء بطاقة اللاعب محمد قاسم من نفط الوسط بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم وتؤكد بانه لا يحق له الانتقال لنادي الشرطة”.

يذكر ان صفقة محمد قاسم اسالت الكثير من الحبر في الصحافة العراقية خلال الفترة الماضية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور جديد بشان صفقة انتقال محمد قاسم الى الشرطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور جديد بشان صفقة انتقال محمد قاسم الى الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).