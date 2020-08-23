“ناسا” تكشف عما سيحدث في الفضاء قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

2020/08/23 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفضاء

المعلومة/بغداد..

كشفت وكالة “ناسا” الفضائية، اليوم السبت، عن وقوع حدث في الفضاء قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فقد أفاد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث التابع لـ”ناسا” أن هناك كويكب سيقترب من الأرض بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت وكالة “ناسا” إنه من المتوقع أن يقترب الذي يحمل اسم “2018VP1” من الأرض في الثاني من نوفمبر المقبل، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب بياناتها.

وتم التعرف على الكويكب لأول مرة في مرصد بالومار بمقاطعة سان دييغو الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ويبلغ قطره 0.002 كيلومتر أو حوالي 6.5 قدم.

وتشير البيانات أن الكويكب سيقترب من الغلاف الجوي للأرض، ولكن احتمال تأثيره عليها يبلغ 0.41٪.

ووفقا لبيانات “ناسا”، فإن عدد الاصطدامات المحتملة للكويكب قد تكون ثلاثة، مع وجود “فرصة بنسبة 99.59٪ في أن يخطئ الكويكب الأرض”.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.انتهى 25

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