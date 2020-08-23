الداخلية : الاستخبارات تلقي القبض على امرأة في صلاح الدين

2020/08/23 | 13:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت وزارة الداخلية ، ان وكالة الاستخبارات، القت القبض على امرأة مطلوبة بالإرهاب في صلاح الدين.وذكرت الوازرة في بيان تلقته المستقلة اليوم الاحد , ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين، القت القبض على امرأة إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابية”.وأوضحت ان “عملية إلقاء القبض […]

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