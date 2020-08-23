وفد دول غرب إفريقيا في مالي يلتقي الانقلابيين ويزور الرئيس المخلوع

2020/08/23 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باماكو-(أ ف ب) – التقى وفد دول غرب إفريقيا السبت في باماكو قادة المجلس العسكري الذي يدير البلاد حاليّاً، والرئيس المخلوع ابراهيم ابو بكر كيتا، وذلك بعد أربعة أيام على انقلاب عسكري أطاحه من الحكم.وقال الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي يرأس الوفد لوكالة فرانس برس “التقينا الرئيس كيتا.الأمور على ما يرام.المحادثات […]

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