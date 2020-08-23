2020/08/23 | 13:38 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 23 أغسطس 2020 | 01:19 مساءً | عدد القراءات : 45

الخزعلي: حكومة الكاظمي لا تمتلك نية حقيقة لإجراء إنتخابات مبكرة

بغداد/...اتهم النائب فالح الخزعلي، الأحد، حكومة مصطفى الكاظمي بعدم امتلاكها نية حقيقية لإجراء إنتخابات مبكرة.

وقال الخزعلي، في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، إنه "لاتوجد نية حقيقية لحكومة الكاظمي بإجراء إنتخابات مبكرة في ظل التهاون مع فوضى أمنية وتكبيل القوات الأمنية بعدم التصدي للخارجين عن القانون ومنع السلاح المنفلت الذي يهدد القوات الأمنية والمواطنين".

وأضاف، أن "الكاظمي وبعض مستشاريه مازالوا يعملون بعقلية رجال اعلام وليس رجال دولة، وخطوة زيارة لمحافظة البصرة جيدة الا انها منقوصة بعدم وجود مخرجات عملية وعلمية للتعامل مع من يسيء لهيبة الدولة".انتهى4

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