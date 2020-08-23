2020/08/23 | 13:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- سلم التحالف الدولي الموقع الذي يشغله في معسكر التاجي ، شمالي بغداد ، الى القوات العراقية في مراسم اقيمت اليوم الاحد وفق جدول زمني معد مسبقاً .وقال التحالف في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، تم تسليم الموقع المخصص لقواته الى الجانب العراقي بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الامن العراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف الدولي :الانسحاب من معسكر التاجي تم بالتنسیق مع حكومة العراق first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي :الانسحاب من معسكر التاجي تم بالتنسیق مع حكومة العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي :الانسحاب من معسكر التاجي تم بالتنسیق مع حكومة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).